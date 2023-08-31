GÜNGÖREN'de Kahvehanede Silahlı Saldırı: 2 Ölü

GÜNGÖREN'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada, oradan geçerken çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden 59 yaşındaki Servet Aytaş'ın cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay, 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Gazi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehaneye gelen bir grup silahlarla rast gele ateş etmeye başladı. Kahvehanede bulunanların da karşılık vermesiyle olay çatışmaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan çatışmada yoldan geçen 59 yaşındaki Servet Aytaş ve Burak Kan hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Hüseyin H., Ertan B., Burak E., şüpheli Berkay D. hastanelere sevk edildi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Yoldan geçerken çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden Servet Aytaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Servet Aytaş'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Aytaş'ın defnedilmek üzere memleketi Trabzon'un Of ilçesine gönderileceği öğrenildi.