Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güngören'de kadına şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Güngören'de kadına şiddet uyguladığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Güngören'de kadına şiddet uyguladığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Genç Osman Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta, R.A.K. isimli kadına şiddet uygulayan E.D, kasten yaralama suçuna yönelik çalışmalar sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Eylül'de yakalandı.

E.D. sorgusunda yaşı küçük R.A.K ile sevgili olduklarını, kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadıkları için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

R.A.K'nin talebi üzerine E.D. hakkında 6284 sayılı yasa kapsamında önleyici/koruyucu tedbir kararı uygulandı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eylül Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title