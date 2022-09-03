Güngören'de kadına şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Güngören'de kadına şiddet uyguladığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Güngören'de kadına şiddet uyguladığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Genç Osman Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta, R.A.K. isimli kadına şiddet uygulayan E.D, kasten yaralama suçuna yönelik çalışmalar sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Eylül'de yakalandı. E.D. sorgusunda yaşı küçük R.A.K ile sevgili olduklarını, kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadıkları için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. R.A.K'nin talebi üzerine E.D. hakkında 6284 sayılı yasa kapsamında önleyici/koruyucu tedbir kararı uygulandı. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eylül Güncel Haberler

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