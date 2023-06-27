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Güngören'de kaçan boğa trafiği birbirine kattı

Güngören'de kaçan boğa trafiği birbirine kattı

Güncel Haberler

Güngören'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, Mehmet Akif Caddesi'ni birbirine kattı. Cadde boyu akan trafikte koşan boğa sürücülere de zor anlar yaşattı. Boğanın cadde de koşma anları bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde, caddede koşan boğayı bir taksicinin durdurmaya çalıştığı görülüyor.

-GÜNGÖREN'de sahibinin elinden kaçan boğa trafiği birbirine kattı. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, cadde boyu koşan boğayı bir taksinin durdurmaya çalıştığı görülüyor.

Güngören'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, Mehmet Akif Caddesi'ni birbirine kattı. Cadde boyu akan trafikte koşan boğa sürücülere de zor anlar yaşattı. Boğanın cadde de koşma anları bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde, caddede koşan boğayı bir taksicinin durdurmaya çalıştığı görülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Akif Güncel Haberler

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