Güngören'de kaçan boğa trafiği birbirine kattı

Güngören'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, Mehmet Akif Caddesi'ni birbirine kattı. Cadde boyu akan trafikte koşan boğa sürücülere de zor anlar yaşattı. Boğanın cadde de koşma anları bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde, caddede koşan boğayı bir taksicinin durdurmaya çalıştığı görülüyor.