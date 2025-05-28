Güngören'de İş Yerinde Patlama: Güvenlik Kamerası Kaydetti

Güngören'de İş Yerinde Patlama: Güvenlik Kamerası Kaydetti
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Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlama, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, çevredeki bazı iş yerleri ve apartmanlarda hasar oluştu. Patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlama, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'taki bir iş yerinde sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama sonucu yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, çevredeki bazı iş yeri ve apartmanlarda hasar oluştu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde patlama anı ve sonrasında ortaya çıkan duman yer alıyor.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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