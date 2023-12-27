Güngören'de İş Yerinde Çıkan Yangına İtfaiye Müdahale Ediyor
Güngören'de bulunan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İş yerinin kumaş atölyesi olarak kullanılan üçüncü katında çıkan yangın nedeni henüz belirlenemedi. İş yeri çalışanları dumanı fark ederek binadan çıkmayı başardı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki 4 katlı iş yerinin kumaş atölyesi olarak kullanılan üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden iş yeri çalışanları kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.