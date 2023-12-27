Güngören'de İş Yerinde Çıkan Yangına İtfaiye Müdahale Ediyor

Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki 4 katlı iş yerinin kumaş atölyesi olarak kullanılan üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden iş yeri çalışanları kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.