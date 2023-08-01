GÜNGÖREN'de İş Yeri Sahibi Hırsızlık Yapan Kadını Dakikalarca Darp Etti

GÜNGÖREN'de bir iş yeri sahibi, toptan kıyafet sattığı dükkandan hırsızlık yaptığını iddia ettiği kadınlardan birini yakalayarak sokak ortasında dakikalarca saçını çekerek darbetti. Şüphelinin yanındaki diğer kadınlar engel olmaya çalışsa da iş yeri sahibi, onlara da tekme atarak karşılık verdi. O anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

GÜNGÖREN'de bir iş yeri sahibi, toptan kıyafet sattığı dükkandan hırsızlık yaptığını iddia ettiği kadınlardan birini yakalayarak sokak ortasında dakikalarca saçını çekerek darbetti. Şüphelinin yanındaki diğer kadınlar engel olmaya çalışsa da iş yeri sahibi, onlara da tekme atarak karşılık verdi. O anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Olay, dün öğle saatlerinde Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir grup kadın, alışveriş yapma bahanesiyle toptan kıyafet satışı yapan bir dükkana girdi. Çalışanların boş anını yakalayan kadınlar, mağazadan kıyafet çaldı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, kadınları bir süre kovaladı. Kadınlardan birini yakalayan iş yeri sahibi, kadının saçından tutup çaldığı ürünleri istedi. Kadınların ürünleri vermemesi üzerine iş yeri sahibi, kadının saçından tutup sürükledi ve kafasına vurdu. Ardından kadın, eteğini ve ayakkabılarını çıkararak çalmadığını kanıtlamak istedi. Yakınları darbedilen kadını kurtarmak için çabalarken, kızgın olan iş yeri sahibi tekme atarak karşılık verdi. Bazı kişilerin izlediği, bazı kişilerin ise engel olmaya çalıştığı olay, kadınların kıyafetleri teslim etmesi üzerine son buldu. Kadın, ayakkabılarını ve eteğini bırakarak olay yerinden yakınları ile ayrıldı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

"KADINLARI SAÇLARINDAN TUTTU"Olayı anlatan esnaf Ömer Aldemir, "Biraz önce 8-9 tane kadın, aşağıdaki bir esnafın mallarını çalmışlar. Esnaf bunlardan haberdar oldu, geldi yakaladı kadınları burada. Kadınları saçlarından tuttu ama bir türlü mallarını geri alamadı. Ondan dolayı bir arbede çıktı, bağrışmalar, çağrışmalar. Üstlerini başlarını yırttılar. Adam ne yaptılarsa da bırakmadı. Ondan sonra bayanları saldılar. Bayanların ayakkabıları falanda burada kalmış" dedi.