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Güngören'de inşaattan düşen işçi öldü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Güngören'de inşaattan düşen işçi öldü

GÜNGÖREN'de inşaat ustası Şefik Tayran, çalıştığı binanın 2'nci katından düştü.

GÜNGÖREN'de inşaat ustası Şefik Tayran, çalıştığı binanın 2'nci katından düştü. Hastaneye kaldırılan Tayran yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Akıncılar Mahallesi'nde 27 Haziran Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında inşaat ustası Şefik Tayran (54) inşaatın 2'nci katında çalışırken yan binanın demir korkuluğunun üstüne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şefik Tayran hastaneye kaldırıldı. Tayran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dört çocuk babası Şefik Tayran, Trabzon'un Of ilçesinde defnedildi


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