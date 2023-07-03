GÜNGÖREN'de İkinci El Ürün Satışı Yapan İş Yerinde Yangın Çıktı

GÜNGÖREN'de ikinci el ürün satan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken dükkanda hasar meydana geldi.

Yangın, Sanayi Mahallesi Sadık Sokak'taki ikinci el ürün satan bir iş yerinde çıktı. Dükkanın depo kısmından çıkan alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken dükkanda hasar meydana geldi.