Güngören'de İkinci El Eşya Dükkanında Yangın Çıktı

Güngören'de ikinci el eşya satılan tek katlı dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Sadık Sokak'taki ikinci el eşya alım satımı yapılan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, yandaki binaya sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Dükkanda, yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenildi.