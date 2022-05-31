GÜNGÖREN'DE FRENİ BOŞALAN KAMYON MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Haberler

GÜNGÖREN'de frenin boşaldığı iddia edilen kumaş yüklü kamyon kontrolden çıkarak park halindeki minibüsün üstüne devrildi. O sırada cadde üzerinde kimsenin olmaması faciayı önlerken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen Ramazan Menteş idaresindeki kumaş yüklü 34 NV 808 plakalı kamyonun, iddialara göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarında park halinde bulunan minibüsün üstüne devrildi. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kamyon sürücüsü Menteş araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Menteş, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kaza sırasında çevrede kimsenin olmaması faciayı önledi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun sokaktan caddeye hızla döndüğü ve kontrolden çıkarak park halindeki minibüsün üstüne devrildiği görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel