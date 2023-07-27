Güngören'de Eşini ve Komşusunu Darbeden Şüpheli Kendini Yaraladı

Güngören'de yaşanan olayda, bir şüpheli eşini ve komşusunu darbetti ve arbede sırasında silahı ateş alarak kendini yaraladı. Olayda yaralanan şüpheli ve eşi hastaneye kaldırıldı.

Güngören'de eşini ve komşusunu darbeden şüpheli, arbede sırasında silahının ateş almasıyla kendisini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Gençosman Mahallesi Mehmetçik Sokak'taki beş katlı binanın ikinci katında oturan Zafer M, girişteki iş yerinin sahibi Kemal Önder ile eşi Dilan Önder'e saldırdı, araya giren komşusu Asım Toy'u da darbetti.

Zafer M, daha sonra kavga ettiği eşi Gamze Y'yi de darbederek yaraladı.

Arbede sırasında yere düşen Zafer M'nin belindeki tabanca ateş aldı.

Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan Zafer M. ile darbettiği eşi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay sırasında korkarak mahalledeki parka saklanan çiftin 7 yaşındaki çocukları, komşular tarafından bulundu. Aç olduğunu söyleyince karnı doyurulan çocuk, polis ekiplerine teslim edildi.

Sokak sakinleri, 3-4 ay önce binaya taşınan Zafer M. ile sürekli benzer sorunları yaşadıklarını aktardı.