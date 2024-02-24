Güngören'de Emniyet Şeridi İhlali Yapan Taksiciye Yüksek Cezai İşlem

Güngören'de, emniyet şeridini ihlal eden taksinin şoförüne 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, dün D100 Merter mevkisinde emniyet şeridinde ilerleyen taksinin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

Görüntüleri inceleyen ekipler, plaka bilgilerinden ulaştıkları şoför A.Y'yi yakaladı.

Sürücüye ilgili kanun gereğince, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları" maddesinden 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.