Güngören'de dükkan şaka ile başlayan kavganın ardından kurşunlandı

GÜNGÖREN'de iddiaya göre Zülküf Salık'ın dükkanı, şaka ile başlayan kavganın ardından kurşunlandı. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı. Polis ekipleri dükkanı kurşunlayan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

GÜNGÖREN'de iddiaya göre Zülküf Salık'ın dükkanı, şaka ile başlayan kavganın ardından kurşunlandı. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı. Polis ekipleri dükkanı kurşunlayan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 21.45 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, Zülküf Salık saat 19.00 sıralarında atölyenin önünden geçen bir arkadaşı ile "Yeni araba almışsın, parayı bulmuşsun" diye şakalaştı. Ardından ikili arasındaki şakalaşma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Ancak bir süre sonra otomobille tekstil atölyesinin önüne gelen bir kişi, silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında atölyede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.