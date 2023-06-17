Güngören'de düğün kavgası sonrası binaya kurşun yağdırıldı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam gerçekleşen bir düğün sırasında fazla alkol alan akrabalar arasında küfür nedeniyle kavga çıktı. Kavga bittikten sonra taraflar evlerine dağıldı. Daha sonra taraflardan bir grup, dayılarının çocuklarının yaşadığı binanın önüne gelerek hakaretler edip tabancayla ateş açtılar. Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştılar. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, bina önünde inceleme yaptı. Gece saat 02.00 sıralarında tekrar binanın önüne gelen şüpheliler tekrar hakaretlerle sağa sola ateş ettiler. Kurşunlar, iki tanesi bir otomobile geldi. Otomobilden seken bir kurşun ise bir ailenin oturduğu odanın penceresine geldi. Şans eseri kurşun, çift katlı camın arasında kaldı. Polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Oturdukları odanın penceresine kurşun gelen Hanife İstenci, " Düğünde çıkan bir kavgaya geldiler. Burada birkaç tane kurşun atıldı. Biz içeride oturuyorduk, cama geldi iki camın arasına düştü kurşun. İçeri düşseydi bize de kurşun gelebilirdi. Biz korkudan camı bile açamadık arka taraftan dolandık ne olduğuna bakmak için" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel