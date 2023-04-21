GÜNGÖREN'DE DEFALARCA TAKLA ATAN ARACIN ALTINDA KALDI

Kaza, Çarşamba akşam saat 20.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Millet caddesi üzerindeki Gür Sokak'ta meydana geldi. Kavşağa hızlı giren 34 EFR 141 plakalı kapalı kasa minibüs ile 34 PJT 49 plakalı çarpıştı. Savrulan minibüs defalarca takla attı. Bu sırada yol kenarında yürüyen bir kişi aracın altına kaldı. Minibüs sürücüsü ise kendi imkanlarıyla aracından çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırılırken hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

- İstanbul