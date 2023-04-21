GÜNGÖREN'DE DEFALARCA TAKLA ATAN ARAÇ ÇARPTI

GÜNGÖREN'de cip ile çarpışan kapalı kasa minibüs defalarca takla attı. O sırada yolda yürüyen bir kişiye takla atan araç çarptı. Devrilen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan kişi ölümden döndü.

Kaza, Çarşamba akşam saat 20.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Millet caddesi üzerindeki Gür Sokak'ta meydana geldi. Kavşağa hızlı giren 34 EFR 141 plakalı kapalı kasa minibüs ile 34 PJT 49 plakalı çarpıştı. Savrulan minibüs defalarca takla attı. Bu sırada yol kenarında yürüyen bir kişi araç çarpmasıyla yere düştü. Yaralanan kişi taklalar atan aracında kalmaktan son anda kurtularak ölümden döndü. Minibüs sürücüsü ise kendi imkanlarıyla aracından çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırılırken hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.