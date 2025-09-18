Haberler

Güngören'de Daire Balkonunun Çökmesiyle Apartman Mühürlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi ve apartman sakinleri evlerinden eşyalarını çıkartmaya başladı.

GÜNGÖREN'de 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bina zabıta ekipleri tarafında mühürlendi.

Olay, Güven Mahallesi Uçak Caddesi'ndeki 5 katlı binada saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Binanın en üst katında bulunan dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Sesi duyan apartman sakinleri balkonun çöktüğünü fark ederek hemen kendilerini dışarıya attı. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı. Sabah saatlerinde ise 12 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayanlar, evlerinden eşyalarını aldı. Apartman tahliye edilerek, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Apartman sakini Dursun Eren, "Balkon çöktü ne yapalım. Boşaltacağız binayı. Kiralık daire bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Eşyalarımızı taşıyacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu

MSB açıkladı: 1 asker şehit
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım

Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.