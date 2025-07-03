Güngören'de Cinayet Şüphelisi Operasyonla Yakalandı

Güngören'de Cinayet Şüphelisi Operasyonla Yakalandı
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Güngören'de bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Esenyurt'taki bir rezidansda polis operasyonuyla valizin içerisine saklanırken gözaltına alındı. Şüpheli, maktulle alacak-verecek meselesi nedeniyle cinayeti kabul etti.

Güngören'de bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli, özel harekat destekli polis ekiplerinin Esenyurt'ta bir rezidansa düzenlediği operasyonda valizin içerisine saklanırken gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki sokakta Reşit Ayten'in (34) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, hayatını kaybeden Ayten'in çeşitli suçlardan 20 kaydı ve 11 aranması bulunduğunu belirledi.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin Şenol K. (22) olduğu tespit edildi.

Şüphelinin, Esenyurt'ta kaldığı rezidansa özel harekat polisi destekli operasyon yapıldı.

Cinayet büro ekipleri, şüpheliyi gardırobun üzerindeki valizde saklanırken yakaladı.

Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah şarjörü, 23 fişekle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin çeşitli suçlardan 19 kaydı ve 4 aranmasının olduğu belirlendi.

Maktulle alacak-verecek meselesi olduğu öğrenilen şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde cinayeti kabul ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Şenol K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin cinayetin meydana geldiği sokaktan koşarak, uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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