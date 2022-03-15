Güngören'de çakarlı düğün konvoyuna ceza yağdı - Haberler

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Güngören'de çakarlı düğün konvoyuna ceza yağdı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Güngören'de çakarlı düğün konvoyuna ceza yağdı

GÜNGÖREN'de düğün konvoyunda çakar kullanan 4 sürücüye 'Usulsüz Çakar-Siren Tertibatı Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan toplamda 14 bin 584 lira ceza kesildi.

GÜNGÖREN'de düğün konvoyunda çakar kullanan 4 sürücüye 'Usulsüz Çakar-Siren Tertibatı Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan toplamda 14 bin 584 lira ceza kesildi.

Güngören'de hafta sonu çakarlı araçlarla düğün konvoyu yapan 4 araç sürücüsü S.Y., İ.Y., H.K. ve A.G. yakalandı. Sürücülere, 'Usulsüz Çakar-Siren Tertibatı Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan bin 823'er lira, aynı madde gereğince araç sahiplerine de bin 823'er lira olmak üzere toplamda 14 bin 584 lira idari para cezası uygulandı.


Güngören'de çakarlı düğün konvoyuna ceza yağdı

Güngören'de çakarlı düğün konvoyuna ceza yağdı

Güngören'de çakarlı düğün konvoyuna ceza yağdı

Güngören'de çakarlı düğün konvoyuna ceza yağdı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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