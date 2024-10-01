Üye Girişi
Haberler

Güngören'de Cadde Ortasında Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Güngören'de Cadde Ortasında Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleşen silahlı saldırıda, T.T. ağır yaralanırken seken kurşunlar iki kişiye daha isabet etti. Olayın ardından şüpheli kaçtı.

GÜNGÖREN'de silahlı saldırgan aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen husumetlisini cadde ortasında silahla vurdu. T.T. ağır yaralanırken seken kurşunlar caddeden geçen 2 kişiye daha isabet etti. Şüpheli kaçarken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.10 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan T.T., husumetlisi tarafından caddede bir süre takip edildi. Husumetli olan kişi silahıyla T.T.'ye arkadan yaklaşarak ateş etmeye başladı. T.T., vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken seken kurşunlar kaldırımda yürüyen iki kişinin bacağına isabet etti. Şüpheli saldırının ardından olay yerinden kaçarken çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan T.T. ve diğer yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelmesi devam ederken kaçan şüpheli için arama çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Suç

İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı

İran, İsrail'i füzelerle vuruyor

 Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

Nasrallah'ın ölümü üzerinden Erdoğan'a küstah sözler: Artık yürüyen ölü

 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?

Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tepecik Spor Yeni Çanspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Tepecik Spor Yeni Çanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manisa 1965 Spor Kulübü Domaniçspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Manisa 1965 Spor Kulübü Domaniçspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1966 Edremitspor Burhaniye Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi 1966 Edremitspor Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Ezinespor Tki Tavşanlı Linyitspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Ezinespor Tki Tavşanlı Linyitspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Didim Belediye Saygın Yapı Spor Sandıklıspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Didim Belediye Saygın Yapı Spor Sandıklıspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bucak Belediye Oğuzhanspor Yatağanspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Bucak Belediye Oğuzhanspor Yatağanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeşme Belediyespor İzmirspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Çeşme Belediyespor İzmirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eti Maden Eti Spor Kulübü Akhisarspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Eti Maden Eti Spor Kulübü Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fethiye İdman Yurdu İznikspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Fethiye İdman Yurdu İznikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Torbalıspor Söke Spor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Torbalıspor Söke Spor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Denizli Sarayköy Spor Y.Çivril Belediye CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Denizli Sarayköy Spor Y.Çivril Belediye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanal?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });