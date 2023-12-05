Güngören'de Boşandığı Eşini Camdan İtme Davası Tanıklarla Devam Ediyor

Güngören'de boşandığı eşini camdan iterek öldürdüğü öne sürülen sanığın tutuklu yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Duruşmada, maktulün çocukluk arkadaşı ve sanığın yazlık arkadaşı tanıklık yaptı. Sanık ise suçlamaları reddetti.

Güngören'de, boşandığı eşini camdan iterek öldürdüğü öne sürülen sanığın tutuklu yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Polat ile tarafların avukatları katıldı.

Maktul Sadet Fidan'ın kız kardeşi Dilek Fidan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Arzu Kuyumcu, maktul ile çocukluk arkadaşı olduğunu, sanık ile maktulü ise 17 yaşından beri tanıdığını söyledi.

Tutuklu sanık Hüseyin Polat'ın bazen yurt dışında olduğunu dile getiren Kuyumcu, "Sadet yalnız kalıyordu. Hatta Sadet bir dönem kapandı. Neden kapandığını sorduğumda ise 'evli ve çocuklu olduğunu, birisinin yan gözle bakmaması için kapandığını' söylemişti. Sadet, eşine ve çocuklarına çok düşkündü ve eşinin kendisinden sık sık para istediğini bu sebeple altınlarını bozdurduğunu söylerdi." diye konuştu.

Kuyumcu, sanığın maktulün uygunsuz görüntüleri olması iddiasıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Sadet'in uygunsuz görüntülerinin benim evimde çekildiği iddiası var. Bu durum imkansız. Benim eşim, 2 çocuğum, bir köpeğim var. Sadet, 2019 yılında bir kere evim tadilattayken gelmişti. Bir gün, Hüseyin (Polat) bize ev hediyesi aldığını söyleyerek geldi. Mutfakta bana pornografik bir video izleterek, videodaki kişinin eşi olduğunu söyledi. Ben olmadığını söyleyerek ikna etmeye çalıştım. Bu durumdan eşime de bahsetti. Sanık, eşini öldüreceğini ve yaşatmayacağını söyledi. Biz de kendisine hayatını karartmamasını söyledik. Videodaki ev ile bizim evi karşılaştırdı, aynı olmadığını gördü. Sadet, çok iyi bir insandı, kimseye yan gözle bile bakmazdı. Bu durumu Sadet'e söyledim. Eşinin öfkeyle böyle şeyler söylediğini söyledi."

Bir diğer tanık Nevin Arıcı ise sanık ile maktulün yazlıktan arkadaşları olduğunu, mutlu bir evlilikleri bulunduğunu ifade etti.

Söz verilen sanık Hüseyin Polat da maktulün 33 yıllık eşi, çocuklarının annesi olduğunu dile getirerek, "Maddi sıkıntıdan dolayı altın bozdurma iddiaları doğru değildi. Video olayından adım kadar eminim. Rabb'ime sığınıyorum. Sadet'e zarar vermedim. Balkona gittiğini görseydim canım pahasına engel olurdum. 'Lavaboya gidiyorum' diye kalktı, arka camdan atladı." dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sadet Fidan'ın 2019'da boşandığı eşi Hüseyin Polat'ın kendisini arayarak öldürme tehditlerinde bulunduğu iddiasıyla 30 Mart 2022'de savcılığa başvurduğu belirtiliyor.

Olay günü 30 Mayıs 2022'de yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerin Sadet Fidan'ın ağır yaralı halde buldukları ifade edilen iddianamede, çiftin oğulları ile sanık arasında "Annemi sen öldürdün." şeklinde kavga çıktığı kaydediliyor.

Kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, eski eşi Hüseyin Polat'ın da 31 Mayıs 2022'de tutuklandığı aktarılan iddianamede, olay yeri raporunda, mutfak ve lavabo çevresinde kan lekelerinin olduğu, banyo kapısı önünde bıçak bulunduğu, sanığın sol el baş parmağının, maktulün ise kolları ve ellerinin sarılı olduğu belirtiliyor.

Sanığın, aralarında önceye husumet bulunan eski eşinin evine gittiği, tartışma sırasında bulunduğu dairenin arka penceresinden ittiği, maktulün düşerek ölümüne sebebiyet verdiğine dikkati çekilen iddianamede, sanık Polat'ın "boşandığı eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.