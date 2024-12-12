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Güngören'de Boşaltılan Binada Çökme Olayı

Güngören'de Boşaltılan Binada Çökme Olayı
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Güngören'in Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir bina, yıkım çalışmaları sırasında çöktü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada çökme meydana geldi.

Haznedar Mahallesi'nde boşaltılan ve yıkımına başlanan bina, çalışmalar sırasında çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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