Güngören'de Boş Arazide Bulunan 3 Aylık Bebek Koruma Altına Alındı

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Güngören'de, boş bir arazide battaniyeye sarılı halde bulunan 3 aylık erkek bebek, vatandaşlar tarafından fark edilerek polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bebek, ekipler tarafından koruma altına alındı.

Güngören'de boş araziye bırakılan 3 aylık erkek bebek, polis ekiplerince koruma altına alındı.

Mareşal Çakmak Mahallesi Çiftçi Sokak'taki boş arazide battaniyeye sarılı bebek olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bebek, sağlık görevlilerinin kontrolü sonrası polis ekipleri tarafından korumaya alındı.

Mahalle sakinlerinden Volkan Erşahin, buraya bebek bırakıldığının ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerinin geldiğini, ekiplerin daha sonra bebeği alarak gittiğini söyledi.

Erşahin, bebeğin sağlığının gayet iyi olduğunu belirterek, bebeği buraya getiren kadını görenlerin, çocuğun altını değiştirdiğini düşündükleri için bir şey demediklerini kaydetti.

Volkan Erşahin, "3 aylık erkek çocuğu olduğunu söylediler. Kadınlar gelip bebeğe süt verdi ve doyurdu. Üşüyordu, üzerini örttüler." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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