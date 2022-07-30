Son dakika haber | GÜNGÖREN'DE BOMBALI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI ANIT ÖNÜNDE TOPLANDI

GÜNGÖREN'deki törer saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş'in Suriye'de öldürülmesinin ardından, ölenlerin yakınlar olay yerindeki anıt önünde toplandı.

Menderes Caddesi yürüyüş yolunda 2008 yılında akşam saatlerinde iki farklı noktada düzenlenen bombalı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmiş, 154 kişi de yaralanmıştı. Düzenlenen bombalı eylemin faillerinden olan PKK'lı Nüsret Tebiş, Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Haseke şehrinde bir evde saklandığını tespit edildi. Terörist Tebiş, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Saldırıda hayatını kaybeden aile yakınları patlamanın yaşandığı yerde yapılan anıtın önünde toplanarak açıklama yaptı. Grup Türk bayrakları açtı.

"BU SABAH UYANDIĞIMIZDA GÜZEL BİR HABERLE UYANDIK"

Kuşlarına yem almak için dışarı çıktığı sırada bombalı saldırıda hayatını kaybederken Hayrettin Güler'in eşi Bengü Güler, "Beraber evde vakit geçirdik. Ondan sonra kuşları vardı kuşlarını çok severdi, onlara yem almaya gitti. İlk patlamada aşağı indi ama patlama mı değil mi bilmiyorduk bana sadece son sözü 'sen korkma, sen sakın korkma' oldu daha sonrasında ise ikinci patlama oldu. İkinci patlama çok büyük bir sesti, çok acı bir sesti hissetmiştim. 'Allah'ım benim yuvamı yıkma demiştim' ama saatler sonra haberini alabildim. Eşimi saatlerce aradım ama ulaşamadım ölüm haberini televizyondan öğrendim. Zaten ondan sonrası yok, hayatlarımızın bittiği anlardı. 14 yıl geçti her yıl alma programlarımızı yapıyoruz. 3 gün önce de burada anma törenimiz törenimiz vardı, 3 gün sonra da bu sabah uyandığımızda güzel bir haberle uyandık. İnşallah bir daha Rabbim onlara yapmayı nasip etmesin, bizlerin canı yandı hala yanıyor, bizler o acıyla yaşıyoruz yaşamaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman unutmadık unutturmayacağız kimsenin de unutmasını istemiyoruz." dedi.

"GERÇEKTEN ÇOK MUTLU OLDUK"

Patlamada yaralı olarak kurtulan Gökhan Kılıç ise, "Devletimizin bu yaptığı operasyonla özellikle MİT personellerimize teşekkür ediyoruz. Ben telefonumu açtığımda bana gelen mesajlar 'intikamınız alındı, kanımız yerde kalmadı' dostlarım arkadaşlarım mesaj attı. Hemen haberlere baktım yani gerçekten çok mutlu olduk. Devletimizin hiçbir şeyin peşini bırakmadığını, her şeyin peşinde olduğunu ve ülkenin düzenini bozma peşinde olanların düzenlerinin nasıl bozduğunu bu sabah gene öğrenmiş olduk." şekilde konuştu.

"DEVLET UNUTMAZ VATANDAŞLARININ KANINI YERDE BIRAKMAZ"

Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Ergül ise, "18 masum vatandaşımızı katleden hainin yok edildiğine dair haber almamız, hele hele bunu iki gün önce şehitler anma programımızdan hemen akabinden duymuş olmamız bizleri son derece keyiflendirdi. Daha düne kadar ülke sınırları içerisinde, terörle mücadelede yeterli başarıyı gösteremeyen bir ülke iken, halihazırda vatandaşının kanını yerde bırakmamak adına uluslararası operasyonlar düzenleyebilen bir ülke haline gelmiş olmanın da Cumhurbaşkanımızın yedi düvele karşı vermiş olduğu mücadelenin neticesi olduğuna inanıyorum. Bunun da haklı gururunu yaşıyorum. Devlet unutmaz vatanını milletini seven, vatandaşlarının kanını yerde bırakmaz. Bu da hainlere ders olsun" dedi