Güngören'de bir binanın yıkımı sırasında kopan kolon, bitişiğindeki binaya zarar verdi
Güngören'de bir binanın yıkımı sırasında kopan kolon, bitişiğindeki 5 katlı yapının havalandırma boşluğuna düşerek zarar verdi. Olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi ve güvenlik önlemi alındı. Zarar gören bina tedbir amaçlı boşaltıldı ve yıkım sırasında binanın 3 katındaki duvarlar da hasar aldı.
Güngören'de bir binanın yıkımı sırasında kopan kolon, bitişiğindeki binaya zarar verdi.
Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki bir binanın kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapıldı. Bu sırada kopan kolon, bitişikteki 5 katlı yapının havalandırma boşluğuna düşerek zarar verdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.
Güngören Belediyesi görevlilerinin incelemesinin ardından, zarar gören 5 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Ayrıca binanın 3 katındaki duvarların da yıkım sırasında hasar aldığı belirtildi.