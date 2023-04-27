GÜNGÖREN'DE BİNADAN DÜŞEN BETON PARÇALARI OTOMOBİLE HASAR VERDİ

GÜNGÖREN'de binadan düşen beton parçaları, park halindeki otomobile zarar verdi. Otomobilin camları kırılırken, tavanında da hasar oluştu.

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde 8 katlı binanın dış cephesinden düşen beton parçaları park halindeki Enver Aynural'ın otomobiline zarar verdi. Otomobilin camları kırıldı, tavanı hasar gördü. Şans eseri sokakta kimse olmazken, mahalle sakinleri binalardan sürekli parçaların döküldüğü söyledi.

"BİRİNİN ÜSTÜNE DÜŞSEYDİ SAĞ KALMAZDI"

Otomobili zarar gören Enver Aynural, "Aracımı gece park etmiştim, sabah haber geldi baktık 8.kattan balkon sıvası bizim arabanın üzerine düşmüş. Araba gördüğünüz gibi pert olmuş. Komşular söylüyordu 3 hafta önce tekrar sıva parçaları düşmüş. Zamanında önlem almamışlar arabamın hali bu. Polis çağırdık geldiler tutanak tuttular. Zabıta şimdi yolu kapattı. O sırada kimse dışarda yoktu. Birinin üstüne düşseydi sağ kalmazdı arabanın halini görüyorsunuz. Binalardan sürekli parçalar dökülüyor" dedi.