Üye Girişi
Haberler
Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

 Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

 Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

'Rejim askerlerinin iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

İşte Beşiktaş'ın yeni başkanı

Güngören'de Bina Yıkımı Sırasında Kısmi Çökme: İki İşçi Göçük Altında

Güngören'de Bina Yıkımı Sırasında Kısmi Çökme: İki İşçi Göçük Altında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen kısmi çökmede iki işçi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, bir işçi hastaneye sevk edildi.

Güngören'de bir binanın yıkımı sırasında yaşanan kısmi çökme sonucu göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılırken, diğerine ulaşma çalışmaları sürüyor.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde tekstil firmasınca kullanılan ve kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan 3 katlı binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

Yıkım sırasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına, çökme esnasında iş yerinin çevresinde oluşan toz bulutu yansıdı.

Görüntülerde, vatandaşların da bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Ekiplerin diğer işçiye ulaşma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 56 personel ve 19 araçla çalışmalara katılıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
img

Bu kişiler erken emekli olabilir
img

Terörden ceza alan Bahçesaray Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
img

Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hüseyin Yücel kimdir? Beşiktaş başkanı Hüseyin Yücel hayatı ve biyografisi! Ankara elektrik kesintisi! 1 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Aralık Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 30 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 30 Kasım 2024 Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Bekleni30 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açyor 1912 Stokholm Olimpiyatlarında grekoromen stilde Estonyalı Martin Klein ve Finli Alfred Asikainen arasında yapılan ve olimpiyat tarihinin en uzun ... 2 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Akrep, Aslan, Başak burcu yorumu! 2 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kullanmakta olduğumuz miladi takvimde, artık olmayan bir yılın 60. günü hangisidir? Kahve falında tavus kuşu görmek ne demek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.