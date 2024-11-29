Güngören'de Bina Yıkımı Sırasında Kısmi Çökme: İki İşçi Göçük Altında

Güngören'de bir binanın yıkımı sırasında yaşanan kısmi çökme sonucu göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılırken, diğerine ulaşma çalışmaları sürüyor.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde tekstil firmasınca kullanılan ve kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan 3 katlı binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

Yıkım sırasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına, çökme esnasında iş yerinin çevresinde oluşan toz bulutu yansıdı.

Görüntülerde, vatandaşların da bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Ekiplerin diğer işçiye ulaşma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 56 personel ve 19 araçla çalışmalara katılıyor.