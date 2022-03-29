Güngören'de bin kişilik Ramazan çadırı kuruldu

Pandemi sonrası Güngören Belediyesi, ilk Ramazan çadırını kurdu. Bin kişilik çadır, Ramazan ayı boyunca vatandaşı iftarda buluştururken gerçekleştirecek tasavvuf müziği, Karagöz Hacivat oyunu gibi etkinliklerle eski Ramazan aylarına duyulan özlem giderilecek.

Güngören'de Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in talimatlarıyla Ramazan ayı hazırlıkları başladı. İzzet Begoviç Parkı'nda bugün, Ramazan çadırı kuruldu. Pandemi sonrası vatandaşlara ilk defa toplu iftar yemeği vereceklerini belirten belediyenin Halkla İlişkiler Müdürü Nazenin Demir, "30 gün boyunca hizmette olacağız. Sadece çadırın içinde değil, parkta da misafirlerimizi ağırlayacağız. İftar ve sahur hizmetlerimiz olacak. Buraya gelemeyen ailelere de yemek ulaştıracağız" açıklamasını yaptı.

"ERZAK DA DAĞITILACAK"

Ramazan erzakı da dağıtacaklarını vurgulayan Demir, "Çadırımızda her türlü pandemi tedbiri de alınıp ilaçlamalar yapılacak. Hizmetlerimiz iftar sonrası da devam edecek. Teravi namazı sonrası vatandaşa hava koşullarına göre salep ya da şerbet ikram edeceğiz. Herkesi çadırımıza bekliyoruz. Şimdiden hayırlı Ramazanlar" dedi.

"VATANDAŞ ÖZLEM İÇİNDE"

Vatandaşın çadırın kurulduğunu görünce oldukça mutlu tepkiler verdiğini ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Oğuz Usta ise "Herkes çok heyecanlı. Vatandaş Ramazan çadırı ve etkinlikleri özlemi içinde. 'Şükürler olsun, sonunda kavuştuk' gibi şeyler söylüyorlar" dedi.

"ÇOCUKLAR İÇİN DE ÖZEL ETKİNLİKLER VAR"

İftar sonrası kurulan sahne ile birçok etkinlik yapılacağını ifade eden Usta sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güzel tasavvuf musikileri, orta oyunu, meta, Karagöz Hacivat oyunları, Ramazan'a özgü aklınızdan geçen ne varsa hepsini bu sene burada tekrardan hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca pandemide çocuklar da çok büyük zorluklar çektiği için onlar için de özel etkinliklerimiz olacak. İnşallah o eski Ramazanlara döneceğiz. Pandeminin olmadığı, insanların özgürce sokaklarda dolaşabildiği, özgürce yaşayabildiği, birbirinden kopmadan topluma karışabildiği, doya doya iftarını yapıp eğlenebildiği o günleri görmek istiyoruz."