GÜNGÖREN'DE BİN 500 EUROYU EL ÇABUKLUĞUYLA ÇALDILAR - Haberler

GÜNGÖREN'e tekstil malzemeleri almak için gelen A.B.'nin bin 500 eurosu, yanına gelerek 'Sizin de paralarınız tırtıklı mı, döviz bürosu kabul ediyor mu' diye soran şüpheliler tarafından el çabukluğuyla çalındı. O anlar güvenlik kamerasına da yansırken İran uyruklu 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 12 Nisan'da Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir otelin önünde gerçekleşti. Tekstil malzemesi almak için Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu A.B., otelin önünde taksi beklerken biri kadın 3 kişi yanına yaklaştı. Gelen kişilerden biri A.B.'ye, para bozdurmak için döviz bürosu ve yemek yiyeceği bir yer sordu. Bu sırada cebindeki dolarları çıkaran şüpheli kişi, A.B.'ye paralarının üzerindeki tırtıklı damgayı göstererek 'Sizin de paralarınız tırtıklı mı, döviz büroları kabul ediyor mu?' diye sordu. Bu sırada A.B., cebindeki 4 bin 500 euro parayı çıkararak bakması için şüpheliye verdi. Şüpheli, elindeki paranın altından bin 500 euroyu el çabukluğuyla çalarak sakladı. Geri kalan paraları ise sahibine veren şüpheli yanındakilerle beraber olay yerinden ayrıldı. Odasına çıktığında parasının bin 500 lira eksik olduğunu gören A.B., polise giderek şikayetçi oldu. Paraları alan şüphelilerin İran uyruklu K.F. (52), M.N.(33) ile G.B.(37) isimli kadın olduğu ortaya çıktı. Polis 3 şüpheliyi Zeytinburnu'nda gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin A.B.'nin yanına geldiği anlar bir işyeri kamerasına yansıdı. Kayıtlarda şüphelilerin A.B.'nin parasını aldığı anlar görüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel