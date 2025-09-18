Güngören'de Bıçaklı Saldırı: İki Şüpheli Gözaltında

Güngören'de bir kişinin çocuğunun yanında bıçaklanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 45 yaşındaki E.G'nin, 14 yaşındaki çocuğunun yanında bıçaklanmasına ilişkin çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayda bıçak kullanan şüphelinin H.K. (22), yanındaki kişinin de babası T.K. (53) olduğunu belirledi.

Şüphelilerden H.K. Bağcılar'da yakalanırken, babası T.K. Güngören'de polis merkezine teslim oldu.

H.K'nin çeşitli suçlardan 10 kaydı olduğu ve elinde yüzeysel kesik bulunduğu anlaşıldı.

T.K. emniyetteki ifadesinde, oğlu ve eski gelininin dışarıda tartıştığını görünce evden çıktığını, komşusu E.G'nin gürültü yapmamaları için uyarması üzerine tartışma yaşadıklarını, aralarında çıkan kavgaya çevredeki vatandaşların müdahale ettiğini söyledi.

T.K, E.G'yi kimin yaraladığını ise görmediğini savundu.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren yaralı E.G'nin bilincinin açık olduğu öğrenildi.