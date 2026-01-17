Haberler

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine gönderilen tehdit mesajlarına soruşturma

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından aile bireylerine gönderilen tehdit mesajları üzerine soruşturma başlattı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 14 Ocak'ta Güngören'de öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın aile bireylerine yönelik, olay sonrası gönderildiği anlaşılan tehdit mesajları üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne fiil ve failin tespitiyle, gözaltına alma konusunda gerekli talimat verildiği bildirildi.

Olay

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç., "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar - Güncel
