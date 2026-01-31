Haberler

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 1 şüpheli daha yakalandı

Güncelleme:
Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği iddia edilen bir şüpheli daha Diyarbakır'da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklandı.

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla bir şüpheli daha Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, M.Y.K. (19) Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olay

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, hastaneye kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. tutuklanmıştı.

Provokatif paylaşım yapan ve Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 8 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. A.E, Y.T, S.T. ile bir şüpheli tutuklanmış, bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilirken tutuklu sayısı 5 olmuştu.

Şanlıurfa'da gözaltına alınan F.K'nin de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
