Güngören'de Bıçaklama Olayında İki Şüpheli Tutuklandı

Güngören'de bir kişinin çocuğunun yanında bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 45 yaşındaki E.G'nin, 14 yaşındaki çocuğunun yanında bıçaklanmasına ilişkin çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayda bıçağı kullanan şüphelinin H.K. (22), yanındaki kişinin de babası T.K. (53) olduğunu belirledi.

Şüphelilerden H.K. Bağcılar'da yakalanırken, babası ise Güngören'de polis merkezine teslim oldu.

Şüpheli H.K'nin çeşitli suçlardan 10 kaydı olduğu ve elinde kesik bulunduğu anlaşıldı.

Baba T.K. emniyetteki ifadesinde, oğlu ve eski gelininin dışarıda tartıştığını görünce evden çıktığını, komşusu E.G'nin gürültü yapmamaları için uyarması üzerine tartışma yaşadıklarını, aralarında çıkan kavgaya çevredeki vatandaşların müdahale ettiğini söyledi.

Şüpheli T.K, E.G'yi kimin yaraladığını ise görmediğini iddia etti.

Şüpheliler H.K. ve T.K, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheliler "kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, şüphelilerin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hastanede tedavisi süren yaralı E.G'nin bilincinin açık olduğu öğrenildi.