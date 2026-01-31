Atlas'ın ailesini tehdit eden şüpheli Diyarbakır'da gözaltına alındı
Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden bir şüpheli, Diyarbakır'da gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan (17)'ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla bir şüpheli Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, M.Y.K. (19) Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel