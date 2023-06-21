Güngören'de asansör kazası: Bir işçi hayatını kaybetti

Güngören'deki bir iş yerinde üzerine tamirini yaptığı asansör düşen işçi yaşamını yitirdi. Tamirat sırasında asansör henüz belirlenemeyen nedenle düştü. İş yeri sahipleri olayı görmediklerini belirtirken, tamircilere eşlik eden işçi K.S'nin düşen asansörün altında kaldığını anlattı. K.S'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.