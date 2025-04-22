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Güngören'de 6 Katlı Bina Tahliye Edildi

Güngören'de 6 Katlı Bina Tahliye Edildi
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Güngören'de akşam saatlerinde kolonlarından sesler gelen 6 katlı bir bina tahliye edildi. Bina sakinleri otellere yerleştirildi, belediye ekipleri çevrede önlem aldı.

GÜNGÖREN'de akşam saatlerinde 6 katlı bir bina, kolonlarından gelen sesler üzerine tahliye edildi. Belediye ekipleri bina çevresinde önlem alırken, bina sakinleri ise otellere yerleştirildi.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Cömerttürk Sokak'ta yaşandı. Elinden bilgiye göre, sokakta bulunan 6 katlı binada oturanlar kolonlardan gelen sesler üzerine durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve zabıta ekipleri, binada incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada yaşayanlar belediyenin belirlediği otellere yerleştirildi. Ekipler, bina çevresine bariyerler yerleştirerek önlem aldı. Belediye ekiplerinin gündüz saatlerinde detaylı inceleme yapacağı ve çıkan sonuca göre bina ile ilgili karar verileceği öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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