Güngören'de 5. kattan düşerek ölen kadının eşi gözaltına alındı - Haberler

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Güngören'de 5. kattan düşerek ölen kadının eşi gözaltına alındı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Güngören'de 5. kattan düşerek ölen kadının eşi gözaltına alındı

İstanbul Güngören'de 5. kattan düşerek hayatını kaybeden kadının eşi gözaltına alındı.

İstanbul Güngören'de 5. kattan düşerek hayatını kaybeden kadının eşi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mareşal Çakmak Mahallesi'nde dün gece 55 yaşındaki Saadet Polat, 5. kattaki dairesinin penceresinden apartman boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Polat'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı ancak Polat kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kadın ile eşi Hüseyin Polat'ın gün boyu kavga ettiklerini belirledi.

Ekipler bunun üzerine Hüseyin Polat'ı gözaltına aldı. Polat'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Hüseyin Polat İstanbul Güncel Haberler

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