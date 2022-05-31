GÜNGÖREN'DE 5. KATTAN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLEN KADININ ESKİ EŞİ TUTUKLANDI - Haberler

GÜNGÖREN'de, 5. kattaki evinin penceresinden düştüğü iddia edilen ve hayatını kaybettiği ifade edilen Saadet Polat'ın (55)'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Saadet Polat'ın gözaltına alınan eski eşi Hüseyin Polat (51), 'Boşandığı eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki olay dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Saadet Polat, 5. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Polat hastaneye kaldırıldı. Öldüğü ifade edilen Saadet Polat'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

"OĞLUM BANA 'KADINI NEDEN ATTIN' DEDİ"

Hüseyin Polat, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Boşandığı eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel