Güngören'de 4 Katlı İş Yerinde Yangın Çıktı

Güngören'de bulunan 4 katlı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, çorap atölyesi olarak kullanılan katta başladı ve diğer katlara da sıçradı. Yangına müdahale eden itfaiye personelinin hortumu patladı.

BAYRAMPAŞA'DA 4 katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Terazidere Mahallesi'nde bulunan 4 katlı iş yerinin 4'üncü katında çıktı. Çorap atölyesi olarak kullanılan katta çıkan yangın, diğer katlara da sıçradı. KIsa sürede büyüyen yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken işyerinde hasar meydana geldi. Öte yandan yangına merdivenden müdahale eden bir itfaiye personelinin elindeki hortumun patlayarak ıslandığı anlar kameraya yansıdı.