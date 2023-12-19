Güngören'de 4 Katlı Bina Tahliye Edildi
Güngören'de bulunan 4 katlı bir binanın 3. katındaki balkonun tavanında çökme yaşandı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bina tedbiren boşaltıldı.
Güngören'de 3'üncü katındaki balkon tavanında çökme yaşanan 4 katlı bina tahliye edildi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğünde depremin ardından, Sanayi Mahallesi Balkan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkonun tavanında çökme yaşandı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Güngören Belediyesi ekiplerinin incelemesinin ardından bina tedbiren boşaltıldı.