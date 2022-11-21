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GÜNGÖREN'DE 3. KATTAN DÜŞEN KEDİYİ HAVADA YAKALADI

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GÜNGÖREN'de, sokakta çay içen esnaf, binanın 3'üncü kat penceresinden düşen kediyi havada yakaladı.

GÜNGÖREN'de, sokakta çay içen esnaf, binanın 3'üncü kat penceresinden düşen kediyi havada yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 17 Kasım Perşembe günü saat 13.30 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla çay içen Özgür Anlı, 3. kattaki kardeşinin evinin penceresine çıkan 'Latte' isimli kediyi fark etti. Özgür Anlı elindeki çayı bırakıp pencerenin altında beklemeye başladıktan, kısa bir süre sonra kedinin ayağı kayıp aşağı doğru düşmeye başladı. Özgür Anlı da düşen kediyi havaya yakaladı. O anlar sokaktaki işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"O AN HİSSETTİM DÜŞEBİLECEĞİNİ"Yaşadıklarını anlatan Özgür Anlı, "Ben burada arkadaşlarla çay içerken baktım kedi pencerede dolaşıyor. O an biraz hissettim düşebileceğini. Gelip pencerenin altında durdum ne olur ne olmaz diye ve düşündüğüm de başıma geldi. O anki bir refleksle aşağı düşünce tuttum. Şu an gayet iyi, sağlıklı. Kurtardığım için mutlu oldum, bir an düşündüm tutamasaydım vicdan azabı yaşardım. Benim kız kardeşimin kedisi, bir şey olsaydı çok üzülürdüm" dedi.

- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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