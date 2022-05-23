Güngören'de 10 kişilik grup mahalleyi bastı 3 kişi bıçaklandı - Haberler

GÜNGÖREN'de 10 kişilik grup daha önceden tartıştığı kişilerin mahallesini bastı. Mahallenin gençleriyle çıkan taşlı sopalı ve bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay, 14 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinde Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta 2 genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası mahalleden uzaklaşan kişi, yakınlarından topladığı 10 kişiyle geldi. Grup ile mahallenin gençleri arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada S.Y., A.U. ve M.Y. bıçaklandı. Çok sayıda kişi de çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralandı. Bıçaklanarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmada K.Y., A.U., U.A, S.Y. E.Ö ve M.Y. gözaltına alındı.

"BÜYÜK BİR KAVGA ÇIKTI"

Demirören Haber Ajansı / Güncel