Üye Girişi
Haberler

Güneysu'da Kamulaştırılan Çay Fabrikası İçin Tahliye Süreci Başladı

Güneysu'da Kamulaştırılan Çay Fabrikası İçin Tahliye Süreci Başladı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Güneysu ilçesinde kamulaştırılan çay fabrikası binasının tahliye süreci başlatıldı. TOKİ'ye devredilen yapının mülkiyetini elinde bulunduran eski malik, tahliyeyi gerçekleştirmediği için yasal işlem uygulanacak.

Rize'nin Güneysu ilçesindeki Milet Bahçesi arazisinde bulunan ve daha önce kamulaştırılan çay fabrikası binasının tahliye süreci başlatıldı.

Güneysu Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki Millet Bahçesi içerisinde bulunan 1884,92 metrekare üzerine kurulu çay fabrikasının 31 Mart 2022 tarihinde Rize 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/78 esas sayılı kararı ile acele kamulaştırıldığı, kararın kesinleştiği ve yasal sürecin tamamlandığı belirtildi.

Söz konusu yapının mülkiyetinin 26 Eylül 2022'de TOKİ Başkanlığı'na devredildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

???????"Birçok defa ihtar çekilmesine rağmen mülkiyeti TOKİ Başkanlığı'na ait olan yapı acele kamulaştırma kararı alınmadan önceki maliki tarafından tahliye edilmemiştir. Kamulaştırmadan önceki malik, kamulaştırma karşılığı olan bedeli almasına rağmen, bedel kısmına yaptığı itirazı gerekçe göstermek suretiyle, sanki dava devam ediyormuş izlenimi oluşturarak ve tahliyeyi gerçekleştirmeyerek kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Kamulaştırma bedelinin ödenmesine ve verilen tüm yasal sürelere rağmen yapıyı boşaltmayan söz konusu eski malike karşı Rize İcra Dairesi ve TOKİ Başkanlığı tarafından tahliye süreci işleme konulmuştur."

Açıklamada, yapının tahliye süreci ile ilgili kamu kurumlarını ve yöneticilerini hedef alarak TCK 154. maddesini ihlal edenlere yönelik yasal süreç başlatılacağının da altı çizildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

CHP'li vekillerin bulunduğu otobüs polis barikatına takıldı

 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor

Mansur Yavaş, Esenyurt'a gitmiyor

 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş

Nevzat Bahtiyar'ın jandarmada ifade verdiği anlar! Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
Beyaz et sektöründeki rekabet soruşturması genişletildi

Beyaz et firmalarına rekor ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin Yoru öldü mü? Son dakika: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Narin'e ne oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? A101 1 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 1 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 1 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 1 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Emeklilik yaşı artacak mı, ne zaman emekli olurum? 2025 Çalışma saatleri değişiyor mu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 31 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Ocak ayı memur maaşları (tahmini) 2025 Ocak ayında memur maaşları ne kadar olacak? Elektrik faturaları nasıl hesaplanacak? Elektrik faturalarında yeni dönem! Sedef Adası kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü mü? Yangında son durum nedir? MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA: Memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.