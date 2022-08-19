Güneyköy sakinleri tapularına kavuştu

Yalova merkeze bağlı Güneyköy sakinleri, imar sorunun çözülmesiyle tapularına kavuştu.

İl Özel İdaresi tarafından köyün mevcut imar planlarının iptal olmasından sonra yapılan yeni imar planının kesinleşmesiyle 321 parselden yaklaşık 600 vatandaşın imar sorunu çözüme kavuşturuldu.

Köy meydanında düzenlenen törende konuşan İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, köyde ilk imar planının 1986 yılında başladığını, 1990 yılında onaylandığını belirterek, 2006-2016 yıllarında plan revizyonlarının ardından tamamlandığını ifade etti.

Yılmaz, "Mevcuttaki imar planları iptal olması sebebiyle yeni plan imar çalışmaları 2020 yılında tamamlanarak yaklaşık 2,5 yıl süren plan ve uygulama sürecinin sonunda hak sahiplerinin problemleri çözüldü. İl Özel İdaresi olarak sorunun değil çözümün bir parçası olmanın da mutluluğu içindeyiz." ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ise, "Güneyköy'ümüzün çok önemli problemini mal sahiplerine bir mali külfet de getirmeden ve en üst düzeyde kazanım elde edecekleri şekilde çözülmüş oldu." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol ve protokol tarafından tapular hak sahiplerine teslim edildi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Özkan Seyrek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Tapu Müdürü Mustafa Koç, Kadastro Müdürü Şinasi Abanoz ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar katıldı.