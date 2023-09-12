Güneydoğu ve doğuda yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Güneydoğu ve doğudaki bazı kesimlerde, akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Güneydoğu ve doğudaki bazı kesimlerde, akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlamak üzere yarın Diyarbakır'ın güneyi, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu ile Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Muş, Van, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.