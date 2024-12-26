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"Güneydoğu Kariyer Fuarı" Şanlıurfa'da başladı

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, genç yetenekler ile iş dünyası arasında güçlü köprü oluşturulması amacıyla 2019'dan bu yana düzenlenen "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları" kapsamında düzenlenen Güneydoğu Kariyer Fuarı, Şanlıurfa'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, genç yetenekler ile iş dünyası arasında güçlü köprü oluşturulması amacıyla 2019'dan bu yana düzenlenen "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları" kapsamında düzenlenen Güneydoğu Kariyer Fuarı, Şanlıurfa'da başladı.

Harran Üniversitesinin (HRÜ) ev sahipliğinde İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen fuarın açılışında, HRÜ Gençlik Orkestrası müzik dinletisi sundu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, açılış programının ardından gazetecilere, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda gerçekleştirilen fuarın kente, bölgeye, öğrencilere ve firmalara hayırlı olmasını diledi.

Bu etkinliğin kariyer yönlendirmeleri konusunda iyi fırsat oluşturduğunu ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 150'nin üzerindeki stantla hem kamudan hem de özel sektörden katılımlarla burada gençlerimiz gelecekte yapacakları mesleğin özelliklerini, niteliklerini öğrenmiş olacaklar. Söyleşiler var; pek çok konuda uzman kişinin bilgilendirmeleri olacak, bunlar hep iyi fırsatlar. Gençlerimizi de önemsiyoruz ve Cumhurbaşkanlığımızın koordinesinde bu çalışmanın yapılması anlamlı. Haran Üniversitesinin de seçilmesi bizleri son derece mutlu etti. Başarılı etkinlik gerçekleşmesi için biz de bütün destekleri ortaya koyduk. İnsanımıza, öğrencilerimize ve gençlerimize fayda getirmesini diliyorum."

"Buradaki gençlerin hayallerini gerçekleştirmenin yollarını hep beraber bulacağız"

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve tensipleriyle bu organizasyonu yapmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Organizasyonun gençlere büyük katkılar sağlayacağına inandığını aktaran Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"Firmalarımızla, özel sektörün temsilcileriyle bir araya geleceğiz. CV'ler dağıtılacak, buradaki stantlar gezilerek biz onlardan, onlar bizden birçok şeyi öğrenecekler. Bu temsilcilerle yapacağımız görüşmelerde insan kaynağını ne şekilde yöneteceğimizi hep beraber karar vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine de teşekkür ediyoruz. Burada çok büyük emek verdiler, bizimle beraber oldular. Bu organizasyonu ciddi şekilde sürdürebilmenin yollarını arıyoruz. İnşallah bugün bir başlangıç.

HRÜ olarak ciddi yapısal değişimi inşallah Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile beraber planlamaya başladık. Bugünkü görüşmelerde bunları da yapacağız. HRÜ, ara eleman değil, aranan eleman nasıl yetiştirilir, bunun cevabını verecek. Buradaki gençlerin hayallerini inşallah gerçekleştirmenin yollarını hep beraber bulacağız çünkü gençlerimiz çok kıymetli. Şanlıurfa, en genç nüfusa sahip olan büyük illerden bir tanesi. Bu yüzden bu sorumluluğu alıyoruz. Cumhurbaşkanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz, böyle bir organizasyonu Şanlıurfa'ya getirdikleri için."

İki gün sürecek etkinlikte projeye katkıda bulunan firmalara teşekkür plaketleri verildi. Katılımcılar, daha sonra fuarın açılış kurdelesini kesti.

Programa, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Numan Günay, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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