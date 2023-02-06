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Güneydoğu'daki deprem Lübnan'da da hissedildi

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Güneydoğu'daki deprem Lübnan'da da hissedildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Lübnan'ı da şiddetli bir şekilde salladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Lübnan'ı da şiddetli bir şekilde salladı.

Deprem başta başkent Beyrut olmak üzere ülkenin tamamında hissedildi.

Beyrut'taki birçok vatandaş, can güvenliği nedeniyle dışarı çıktı. Depremin şokunu üzerinden atamayan bazı vatandaşlar ise araçların içerisinde bekliyor.

Deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, Lübnan hükümetinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Kaynak: AA / İdiris Okuduci - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler

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