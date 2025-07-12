Güneydoğu'da yüzme kurslarına katılan binlerce çocuk güvenle serinliyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çocuklar, serinlemek için girilen su kanalı, nehir ve göletlerde yaşanan boğulma tehlikelerine karşı yüzme havuzları ve kurulan portatif havuzlarda güvenle yüzmenin tadını çıkarıyor.

Hava sıcaklığının yer yer 40 dereceyi aştığı bölge illerinde serinlemek için girilen su kanalı, nehir ve göletlerde yaşanan boğulma tehlikelerine karşı Gençlik ve Spor İl müdürlüklerince yüzme havuzlarında düzenlenen kurslara ilgi yoğun.

Bu illerden Mardin, Batman ve Siirt'te de antrenör ve yüzme hocaları gözetiminde ücretsiz verilen eğitimlerle binlerce çocuğun güvenle yüzmesi ve serinlemesi, yaz tatilini mutlu geçirmesi sağlanıyor.

Mardin'de hedef 30 bin çocuğa ulaşmak

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yaklaşık 20 havuzda çocuk ve gençler yüzme öğreniyor, güvenle kulaç atıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AA muhabirine, bakanlığın il genelinde yaptığı yatırımlar sayesinde çocuk ve gençlere yönelik hizmetler sunduklarını söyledi.

İl genelinde 10'u yarı olimpik 20 havuzda açılan kurslara yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden Birlik, "Bütün ilçelerimizde bu sene yaklaşık 30 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bütün ilçelerimizde spor komplekslerimiz var. Yazın çocukların tehlikeli sulara girmesi nedeniyle boğulma vakaları oluyor. Hedefimiz bütün çocuklara, gençlere yüzme öğretmek. Bu nedenle 'Yüzme bilmeyen kalmasın' diyor, çocuklarımızı, gençlerimiz havuzlara davet ediyoruz. Tehlikeli sularda değil havuzlarımızda yüzsünler." dedi.

Birlik, çocuk ve gençlerin yanı sıra yetişkinlere yönelik de kurslar düzenlediklerini anlatarak, kurslarda 4 seans halinde yüzme eğitimi verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda 75 bin 300 kişiye ulaştıklarını ifade eden Birlik, "Hedefimiz 100 bine ulaşmak. İnşallah bunu da en kısa sürede başaracağız. İnşallah bu kurslarda müsabık (yarışmacı) sporcular da yetişecek." diye konuştu.

Yüzme antrenörü Afitap Tunç ise çocukların havuzlarda hem yüzme öğrendiğini hem de eğlendiğini söyledi.

Tunç, çocukların ve gençlerin baraj gölü, kanal gibi tehlikeli sular yerine yüzme havuzlarını tercih etmesini istediklerini belirterek, yetenekli çocukları bu sayede keşfedip spora kazandırdıklarını dile getirdi.

Kursa katılan çocuklardan Muhammed Fatih Kılıç (11) ise yüzme eğitimlerinin çok güzel geçtiğini, kurs günlerini sabırsızlıkla beklediğini, bu kurs sayesinde yüze öğrenmeye başladığını kaydetti.

Hadra Elif Olgaç (9) da ilk defa havuza geldiğini anlatarak, bir yandan yüzme öğrenirken aynı zamanda eğlenceli zaman geçirdiğini belirtti.

Batman'da 13 havuzda yüzme eğitimi veriliyor

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de kentteki havuzlarda çocuk ve genç ile yetişkinlere yönelik ücretsiz kurslar düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Burak Eren, hava sıcaklığındaki artışın serinleme ihtiyacını artırdığını aktardı.

"Kentte geçtiğimiz yıllarda boğulma olayları yaşandı. Birçok kişi de boğulma tehlikesi geçirdi." diyen Eren, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin havuzlarda güvenle serinlemesi için kentteki 13 havuzda hizmet verdiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak hem merkezde hem de ilçelerde tüm havuzları ücretsiz seferber ettiklerini anlatan Eren, çocuk ve gençlere tehlikeli sulara girmemeleri konusunda da eğitimler verildiğini kaydetti.

Eren, 7-14 yaş grubu çocukların uzmanlar nezaretinde eğitim gördüğünü anlatarak, "16 saatlik eğitim sonunda çocuklarımızın yüzde 80'i yüzmeye geçmekte. Şu ana kadar yaklaşık 8 bin civarında çocuğumuz havuzlardan faydalanmakta. Kayıtlarımız devam etmekte." diye konuştu

Yüzme kursuna katılan çocuklardan Zana Biçim, bu kurs sayesinde hem serinlediğini hem de keyifli zaman geçirdiğini belirtti.

Muhammed Üveys Kurtbaş da havaların çok sıcak olduğunu, serinlemek amacıyla yüzme kursuna katıldığını ifade etti.

Siirt'te havuzlarda haftanın 6 günü yüzme eğitimi veriliyor

Siirt'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen kurslarda çocuklara antrenörler tarafından cankurtaranların gözetiminde yüzme eğitimi veriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, kent genelinde açtıkları yaz spor okullarının faaliyetlerine devam ettiğini, bu kapsamda yüzme kurslarının da yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Şu ana kadar kurslara 3 bin 500'e yakın başvuru olduğunu dile getiren Çalgan, "Yüzme eğitimi, eğlenceli bir aktivite olmanın ötesinde, boğulma tehlikelerine karşı suyla barışık bireyler yetiştirmek açısından da çok önemli." dedi.

Çalgan, ailelerin çocuklarını güvenle havuzlara yönlendirebileceğini belirterek, yaz aylarında boğulma vakalarının önüne geçilmesi için kursların önemli olduğunu vurguladı.

Yüzme antrenörü Serkan Yiğiter de farklı bölgelerde açılan yüzme havuzlarında haftanın 6 günü eğitim verildiğini aktardı.

Havaların sıcak olması nedeniyle yüzme kurslarına ilginin yüksek olduğunu anlatan Yiğiter, herkesi kurslara davet ettiklerini söyledi.

Kursta eğitim alan çocuklardan Muhammed Sefa Üzüm (11) haftanın 3 günü kursa katıldığını, kurs günlerini iple çektiğini kaydetti.

Esila Nur Boran (10) da bir yıl önce başladığı yüzme eğitimi sayesinde yarışmalara hazırlandığını belirtti.