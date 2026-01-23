Haberler

Siirt, Elazığ, Şırnak, Bingöl ve Mardin'de kar nedeniyle 1119 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Siirt, Elazığ, Şırnak, Bingöl ve Mardin illerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 1119 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt, Elazığ, Şırnak, Bingöl ve Mardin'de, yoğun kar yağışı nedeniyle 1119 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te kent genelinde dün geceden itibaren etkisini artıran kar yağışı sonucu merkezde 35, ilçelerden Pervari'de 39, Şirvan'da 58, Tillo'da 6, Baykan'da 30, Eruh'ta 59 ve Kurtalan'da 55 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Elazığ

Elazığ'da etkisini sürdüren kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 131, ilçelerden Ağın'da 16, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 47, Maden'de 38, Karakoçan'da 88, Keban'da 30, Kovancılar'da 76, Palu'da 37 ve Sivrice'de 50 köy yolu kar nedeniyle kapandı.

Ekiplerin 533 köy yolunun ulaşıma açılması için başlattığı çalışma devam ediyor.

Şırnak

Şırnak'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 5, ilçelerden Beytüşşebap'ta 21, Güçlükonak'ta 4 ve Uludere'de 9 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin, yol açma çalışmaları sürüyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar nedeniyle merkeze bağlı 78, ilçelerden Adaklı'da 5, Genç'te 56, Karlıova'da 3, Solhan'da 13, Yayladere'de 2 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı 165 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Mardin

Mardin'de kar nedeniyle yaklaşık 100 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

