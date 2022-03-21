Güneydoğu'da "Nevruz Bayramı" kutlandı

Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, nevruz ateşi protokol üyeleri tarafından yakıldı, halaylar çekildi ve halk oyunları sergilendikten sonra vatandaşlara da çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş, yurt içi ve dışında kutlanan nevruzun huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Demirtaş, "Nevruz ateşini yaktık. Memleketimize huzur, barış ve bereket getirmesini diliyoruz. Tüm hemşerilerimizi buradan sevgi ile selamlıyorum." dedi.

Etkinliğe, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve kamu kurum müdürleri katıldı.

Kızıltepe İlçe Belediyesi tarafından Otogar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ve protokol üyeleri nevruz ateşini yaktı.

Kaymakam Çam, "bolluk, kardeşlik ve bereket" olarak tanımladığı nevruzun, temsil ettiği değerlere uygun kutlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Şiddet ve terörü övmenin nevruza ihanet olduğunu ifade eden Çam, şöyle devam etti:

"Her kim bu ortak bayramı milletimizi kutuplaştırmanın, birbirine kırdırmanın aracı haline getiriyorsa o nevruzu istismar ediyor demektir. Nevruz toplumun bütün kesimlerinin ortak değeri ve bayramıdır. Nevruz ayrışmanın değil, birleşmenin adıdır. Nevruz Nazım'ın deyimiyle bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçe yaşayabilmenin adıdır. Burada siz birliğin, beraberliğin, kardeşliğin tarihini yazıyorsunuz. Nevruzu yıllarca siyasi argüman olarak kullanıp taşkınlık çıkartan, taş atanlara, saldıranlara inat kardeşlik ve huzur içerisinde nevruzun nasıl kutlanacağını tüm dünyaya gösteriyorsunuz."

Batman

Batman Belediyesi ile Petrolkent Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, Vali Hulusi Şahin nevruz ateşini yaktı, yumurta tokuşturuldu, halaylar çekildi.

Nevruzun tüm bölge insanı için barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileyen Vali Şahin, baharın gelişini kutladıklarını dile getirdi.

Anadolu ve İran coğrafyası ile Orta Asya'da bugün nevruzun kutlandığını kaydeden Şahin, herkesin bayramını kutladı.

Şırnak

Şırnak Valiliği, Belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şırnak Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, çuval yarışı, kaşıkta yumurta taşıma, yumurta tokuşturma, demir dövme ve halk oyunları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, nevruzun binlerce yıllık geçmişe uzanan bir gelenek olduğunu, bu geleneğin Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar birçok ülkede kutlandığını söyledi.

"Bugünleri birliğe, beraberliğe, hoşgörüye, kardeşliğe ve dostluğa vesile kılmak gerekir." diyen Pehlivan, nevruzun yurdun her yerinde değişik etkinliklerle kutlandığını aktardı.

Etkinliğe, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, etli pilav dağıtımıyla sona erdi.

Siirt

Siirt'te Valilik himayesinde Siirt Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da "Bahar Şenlikleri ve Nevruz Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Nevruz ateşinin yakılmasının ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri, örs üzerinde demir dövdü.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Siirt Üniversitesi halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Etkinlik Resul Dindar'ın konseriyle sona erdi.

Kurtalan ilçesinde de Nevruz Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, tarihten gelen nevruz kültürünü birlikte yaşatmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

"Kardeşçe birlik ve beraberlik duygusu içerisinde, hoşgörüyle, saygıyla birbirimize daima merhametle yaşatacağımız bu günleri hiçbir zaman unutmadan nesilden nesile aktararak hatırlatmalıyız." diyen Tekin, herkesin bayramını tebrik etti.

Tekin ve protokol üyeleri, nevruz ateşini yaktı.

Örs üzerinde demir döven protokol üyeleri, vatandaşlarla halay çekti. Halk oyunları gösterisinin ardından kaşıkla yumurta taşıma ve halat çekme yarışması düzenlendi.

Etkinlik vatandaşlara yemek ikramının ardından sona erdi.